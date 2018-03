Zuzana Volovecká: Bylo skvělé být po boku nejúspěšnějších sportovců Opavska

Informační technologie - Informační technologie Programátor 32 000 Kč

Vývojáři softwaru VÝVOJÁŘ -KA SOFTWARU. Požadované vzdělání: úsv. Jednosměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 32000 kč. Volných pracovních míst: 9. Poznámka: KO: Rakowski Jan, tel.: 606 097 779, e-mail: jan.rakowski@ibillboard.com., SŠ/VŠ vzdělání v oboru IT výhodou nebo 1 rok zkušenosti v oboru vývoje softwaru nebo příbuzném oboru IT, znalost AJ na profesní úrovni., Pracoviště Opava, nástup ihned., Náplň práce: , - vyvíjet, implementovat, udržovat a zlepšovat softwarové komponenty a služby, - používat nové technologie, - účastnit se odborných diskuzí a přinášet nové nápady, - podporovat ostatní členy týmu, - přisívat k pozitivnímu řešení. Pracoviště: Internet billboard a.s. - provozovna opava, Beethovenova, č.p. 179, 746 01 Opava 1. Informace: Jan Rakowski, +420 606 097 779.