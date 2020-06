Bohužel, situace se prakticky opakuje: před několika dny byl samec čápa nalezen mrtvý v době, kdy se na hnízdě vylíhla malá čápata a samice by se sama o ně nezvládla postarat. Do akutní záchrany se znovu pustili zvířecí záchranáři ze stanice na Huslíku za pomoci nymburských profesionálních hasičů a jejich techniky.

První čapí samec před třemi lety při vylétávání z hnízda narazil do nově postavené haly a na následky zranění uhynul. Jak zemřel tento týden další samec, zatím není jasné. Zástupci firmy, u níž se mrtvý čáp našel, přivolali záchranáře z Huslíku. „Hnízdo jsme nějakou dobu pozorovali. Bohužel druhý čáp se neobjevil. Absence jednoho z rodičů pro malá mláďata znamená skoro jistě smrt, protože v této době matka ještě mláďata zahřívá a samec nosí potravu. Sama samice péči nedokáže zvládnout,“ vysvětlil situaci vedoucí stanice Luboš Vaněk.

To však ještě nevěděli, jak přesně to na hnízdě vypadá. Před třemi lety byla na hnízdě jen vejce, která převezli do stanice a dali do inkubátoru. Jenže kvůli prochladnutí vajec se tenkrát žádní čápi nevyklubali.

Nyní si k průzkumu hnízda pozvali muže s potřebnou výbavou. „Díky kolegovi Radkovi Sagnerovi se nám podařilo pomocí dronu prozkoumat situaci, ještě než jsme přistoupili k akci. Na snímcích jsme zjistili, že se na hnízdě nachází tři mláďata, jedno mrtvé a jedno vejce. Rozhodli jsme se urychleně pozvat na pomoc hasiče,“ popisuje sled událostí Luboš Vaněk.

Podaří se přesun do náhradního hnízda?

Celá akce se podařila a z hnízda odvezli mláďata do Záchranné stanice na Huslíku. „Mezitím se také podařilo domluvit s dalším kolegou Karlem Makoněm případný přesun mláďat do náhradního hnízda. Zda to bude možné, se dozvíme po průzkumu hnízd během nejbližší doby. Věříme, že čapí příběh skončí dobrým koncem,“ věří šéf záchranářského týmu.

Zatím mláďata dokrmují ručně, což je ale z dlouhodobého hlediska limitující pro jejich vypuštění zpět do volné přírody. Ideální bude nalézt náhradní hnízdo. Metoda vložení mláďat do jiného hnízda je vyzkoušená. A co bude s opuštěnou samicí, nyní už dvojnásobnou čapí vdovou? Na situaci bez mláďat si údajně zvykne bez problémů. Jestli si najde nového partnera stejně jako před třemi lety, to zatím nikdo neví. Ale všichni doufají.