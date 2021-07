Přímo v epicentru dění zasahuje spolek Dočasky.cz. Od včerejšího dne dobrovolníci zaopatřili asi dvě desítky psů. „Nejvíc jich bylo přímo z Hrušek, dva z Mikulčic, Lužic. Z Moravské Nové Vsi byla k nám na cestě jedna fenka, ale tu si vyhledali majitelé,“ popisuje předsedkyně spolku Andrea Černá.

Dojemné shledání čekalo na majitele, kteří ještě v noci zjistili, že v dočasné péči je jejich fena, se kterou se už v myšlenkách rozloučili. „Tornádo zpustošilo jejich zahradu a kotec tak, že nevěřili, že přežila, mysleli, že zůstala zasypaná. Dobře to ale dopadlo a vyzvedli si ji brzo ráno,“ vypráví Černá.

Kam přispět:



Dočasky.cz – 2700453368/2010



Zoo Hodonín (útulek) 1122122/0100, variabilní symbol: 6666



Útulek Bulhary - 107-1519910267/0100.

Většina psů ale zatím zůstává v přechodném bydlení, na návrat do domova čekají. „V tuto chvíli po nich sháňka ze strany majitelů není,“ připouští Černá. „Uvidíme, co se stane zítra, zatím lidé zachraňují hlavně sebe, takže čekáme, že zítra to hledání začne spíš. Taky ale očekáváme, že se počet zvířat u nás navýší. Teď jsou v šoku a někde zalezlá, zítra by už se mohla odvážit vylézt,“ popisuje. Do dočasné péče se zvířata dostala s hlubokými šrámy na duši, fyzicky ale v dobrém stavu a bez větších zranění.

„Psi byli vystrašení, někteří hodiny proštěkali, chtěli kousat. Teď k večeru je už ale situace lepší, poznali, že jim nic nehrozí, že jsou v bezpečí a uklidnili se,“ doplňuje předsedkyně spolku.

Na dálku z Prahy radí lidem na Moravě odbornice na klinické chování zvířat Kateřina Štiblická. „Zatím jich bylo ke dvaceti, ale očekávám větší nával jakmile se situace trošku uklidní,“ popisuje. Lidé se jí mimo jiné svěřili i s tím, že některá zvířata katastrofu vycítila ještě před jejím plným úderem. „Kočky a psi stojí všemi čtyřmi bosi na zemi, proto vycítí vibrace dříve než my,“ vysvětluje Štiblická. Pro některé obyvatele míst zasažených tornádem bylo varováním například táhlé mňoukání kočky, která své majitele naháněla do koupelny nebo kočka, která narychlo začala „uklízet“ koťata pod stůl.

Některá zvířata opustila svoje domovy, další ale byla přímo v centru katastrofy. V troskách proto nacházejí záchranáři i hasiči zvířata. Často mrtvá, dopadá to ale i dobře. „Máme pro vás jeden šťastný konec. Náš kolega zachránil v troskách zasypaného německého ovčáka, pejsek se již brzy vrátí k majitelům,“ uvedl na sociálních sítích Czech SAR Team. Hasičům z jednotky Veselí nad Moravou se podařilo zachránit z trosek jezevčíka.

Odchyt na vlastní pěst

Toulavá zvířata odchytávají lidé i na vlastní pěst a odvádějí je do bezpečí k sobě domů. „Včera večer v Pánově jsme našli psa, zachránili a zatím se ho ujali. Nakonec se i majitel dnes objevil, ale kvůli jiným vážnějším starostem, pejsek u nás zůstává a přijedou si pro něj až večer,“ popsala Lucie Krásná.

Najít psům majitele je teď důležitý úkol, se kterým mohou pomoci i lidé skrze sociální sítě. „Někteří psi nemají čip, dohledání je těžké. Máme tu jednoho psa s průkazem původu, na dálku se nám ale majitele zatím podařit nenašlo. Těžko budeme chtít po majitelích, kteří koukají na dům bez střechy aby projížděli sociální sítě. Ale prosíme ostatní, aby pokud u nás psi poznají, věděli čí jsou, aby majitele zkontaktovali. Nebo aby řekli nám, že pes majitele má,“ říká Andrea Černá ze spolku Dočasky.cz.

Kdo chce zvířatům a dobrovolníkům, kteří se o ně starají pomoci, může tak činit zasláním peněz na transparentní účet. Peníze budou využity, v případě že se počty psů radikálně navýší, na nákup vodítek, obojků a krmiva. Prostředky budou využity také pro hrazení veterinární péče, kterou pro své mazlíčky budou potřebovat majitelé z postižených oblastí..

Jak hledat kočku po tornádu



Kvůli velikosti i povaze bude patrně náročnější než psa najít kočku. Jak na to radí odbornice na klinické chování zvířat Kateřina Štiblická. Majitelé si musí především uvědomit, že to byla pro zvíře extrémní situace. „Patrně bude v šoku, možná i zraněné. Bolest strach posiluje a vystrašená kočka obvykle hledá úkryt, často velmi těsný. Nebývá daleko,“ radí odbornice. Kočku určitě volejte, ale nesázejte na to, že na zavolání přijde. „Patrně bude v šoku a nemusí vás poznat. To, že na zavolání neodpovídá si nutně nevysvětlujte tak, že tam nikde není,“ doplňuje. Hledejte několikrát denně, pokud můžete, a ideálně i v noci. To bývá větší klid a zvíře se spíše osmělí. Při pátrání mějte u sebe pytlík s jídlem nebo pamlsky.



Co můžete udělat dál:

• Hledejte několikrát denně, pokud můžete, a ideálně i v noci (vše je klidnější, spíše se osmělí).

• Rozmístěte letáky, pokud je to v (méně zasažené) lokalitě možné. Dejte je také na místní obchody atp.

• Online kontaktujte veterinární ordinace a pohotovosti, útulky, místní skrze sociální sítě, internetové portály specializující se na hledání ztracených mazlíčků.



Pokud se kočku podařilo najít, může být ale agresivní, odmítat potravu. Pak je důležité zachovat klid a správný postup. „Buďme opatrní a zacházejme s ní v rukavičkách,“ radí Štiblická. „Domluvme se s veterinářem na nouzovém léku pro uklidnění – je lepší to kočce ulehčit a nezhoršovat trauma,“ doplňuje. V případě, že odmítá potravu, jdeme k veterináři okamžitě. Metabolismus koček není stavěný na hladovění. „V případě agrese snižte fyzický kontakt na minimum a to i následně po dobu 48 po útoku, kdy by měla být sama v místnosti, aby se mohla zklidnit. Kočku netrestejte a nekřičte na ni,“ uzavírá Kateřina Štiblická.