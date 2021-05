Po týdnu tréninku čeká na Opavu semifinálová bitva s Kolínem. Dá se říci, že to budou souboje o vstupenku do Ligy mistrů…

Máme za sebou týdenní přípravu na Kolín. S tímto soupeřem jsme se bili o druhé místo až do posledního kola, nečeká nás tak nic jednoduchého. Je to tým, který má obrovskou chemii, velmi si věří, je v pohodě. Hrají chytrý basket jak v útoku, tak obraně. Pevně věřím, že když jsme vybojovali druhé místo, tak výhoda domácího prostředí bude hrát roli. Samozřejmě nebude plná hala, doufám, že i těch pár diváků, kteří přijdou, udělají to, že bude diametrálně odlišná atmosféra než při předchozích zápasech, kdy byla prázdná.

Jak byste charakterizoval tým Kolína? Dá se říci, že je to tým poskládaný okolo Adama Číže?

Adam má výbornou sezonu, stal se MVP. Ale hlavním nositelem úspěchu je Lee Skinner, který víceméně nesleze z palubovky. Jak v útoku, tak v obraně je stěžejním hráčem. Samozřejmě zmiňovaný Adam je stěžejní rozehrávač, který je prodlouženou rukou trenéra. Je nebezpečný jak bodově, tak i asistencemi. Do mozaiky Kolína zapadají skvěle i další hráči, kteří jsou výbornými střelci za tři body. Ono je těžké potom najít balanc, kde nechat koho volného nebo nevolného. Nebo na co si dát pozor. Navíc Kolín neponechal nic náhodě a posílil o belgického rozehrávače Francise Fernanda Torreborreho, který velice schopně zastoupil Adama Číže, jenž byl v posledních zápasech zraněný. Dalším nováčkem je David Pekárek, který přichází z druhé vlny a v čase, kdy se Kolínu nedaří, je schopen to vzít na sebe. Během sezony hráli v rotaci sedmi osmi hráčů, teď jich mají deset, což by pro play off mělo stačit, i když se budou hrát dva zápasy po sobě.

Kudy vede cesta k úspěchu?

Musíme hrát tvrdě a musíme umět zareagovat, protože kolínský tým výborně reaguje přímo z palubovky. Nepotřebují time. My tak musíme rychle na změny zareagovat. Hlavně bude rozhodovat koncentrace. To znamená nesmíme být přehecovaní, musíme být dobře vyladění na další okamžik. Na to se nabalují další věci jako ztráty, doskoky, proměňování trestných hodů a volných pozic. Doufám, že máme natolik zkušený tým, že nebudeme jen alibisty a pozorovatelé toho utkání. To by byla smrt a Kolín by to dokázal tvrdě potrestat.

Jak to vypadá se zdravotním stavem vašeho týmu? Sérii s Hradcem Králové nedohrál Petr Bohačík…

Do neděle je ještě docela dost času. Doufám, že na trénincích se nestane nic nepředvídatelného. Měli jsme dost času na to si vylízat rány. Petr ještě nemá kotník úplně v pořádku, ale pevně věřím, že na neděli bude připraven.

Příprava na Kolín se nesla v nějakém speciálním módu?

Ani bych to tak neřekl. V pátek a sobotu jsme si něco ke Kolínu řekli, podívali se na video. Kolín je tak chytrým týmem, že když my si řekneme třeba nějaké obranné řešení, oni na to dokáží rychle zareagovat. Člověk nesmí mít jedno, ale více řešení. To je jedna věc. A hlavně se musíme soustředit sami na sebe, abychom byli vyladěni nejen individuálně, ale i týmově. Abychom se povzbudili a šli do série tak, aby nás třeba nerozhodil rozhodčí, který udělá chybu. Je třeba všechny tyto věci ustát.

V kabině je cítit semifinálová nálada?

Zvedá se. Hrajeme o finále a to se nehraje vždycky. Byli jsme v něm jednou, loni se nehrálo vůbec. Víme, že semifinále je bojem o každý metr. Zápasy jdou rychle po sobě. A za týden může být po něm. Byla by škoda, když jsme celý rok pracovali na umístění, jaké máme, abychom ho prohospodařili.